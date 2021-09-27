В Уфе задержали пятерых неонацистов, готовивших теракт

В Уфе задержали неонацистов, которые готовили теракт. Об этом сообщают в ФСБ. Всего задержаны пять молодых людей от 18 до 20 лет.

У них нашли самодельную взрывчатку, инструкции по изготовлению бомб и 9 ножей. В тайнике задержанных обнаружили также портреты главарей нацисткой Германии и украинского националиста Степана Бандеры.

Подозреваемых отправили под стражу, возбудили несколько уголовных дел, в том числе о подготовке к теракту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.