Хулиганы расцарапали машины жителей Некрасовки

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Машины жителей Некрасовки расцарапали гвоздем. Повредили по меньшей мере три автомобиля. Произошло это на улице Покровской, дом 21.

Жильцы рассказали, что такое происходит не впервые. По их словам, в прошлом году их машины тоже кто-то испортил, но найти хулиганов тогда не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.