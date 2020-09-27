51 человек пострадал из-за обрушения пешеходного моста в Ступине

Из-за обрушения пешеходного моста в Ступине пострадал 51 человек, двое из которых находятся в реанимации. Об этом сообщили в Ступинской областной клинической больнице. У пострадавших переломы рук и ног.

Причинами обрушения уже поручено заняться центральному аппарату Следственного комитета.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по МО Ольги Врадий, в момент обрушения на территории склада находилось около 160 человек. Специалистами рассматриваются несколько версий произошедшего: это возможно и перегруз конструкции моста, и износ деталей, что привело к обрушению. В настоящее время опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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