Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

27 сентября 2020, 22:15

Происшествия

51 человек пострадал из-за обрушения пешеходного моста в Ступине

51 человек пострадал из-за обрушения пешеходного моста в Ступине

СК возбудил дело после обрушения перехода в Ступине

Количество пострадавших в результате обрушения перехода в Ступине увеличилось до 51

Гонка "Формулы-2" в Сочи завершилась досрочно из-за аварии

Видео аварии на бульваре Дмитрия Донского появилось в Сети

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 39

При обрушении перехода в Ступине пострадали 39 человек

Число пострадавших в Ступине увеличилось до 51

В Сиэтле дрифтер врезался в людей

На Большой Марьинской улице в котловане засыпало человека

Из-за обрушения пешеходного моста в Ступине пострадал 51 человек, двое из которых находятся в реанимации. Об этом сообщили в Ступинской областной клинической больнице. У пострадавших переломы рук и ног.

Причинами обрушения уже поручено заняться центральному аппарату Следственного комитета.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по МО Ольги Врадий, в момент обрушения на территории склада находилось около 160 человек. Специалистами рассматриваются несколько версий произошедшего: это возможно и перегруз конструкции моста, и износ деталей, что привело к обрушению. В настоящее время опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия видео Яна Ромашкина Светлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика