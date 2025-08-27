Форма поиска по сайту

27 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Свечников на берег до финиша

Эксперты заявили, что спасение альпинистки Наговициной в горах Киргизии невозможно

Почти 120 жилых домов остались без горячей воды после прорыва теплотрассы в Химках

Военно-морские флоты России и Китая впервые провели совместное патрулирование

Работы по восстановлению горячей воды в Химках продлили до 23:00

Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Горячую воду после прорыва трубы планируют восстановить в Химках вечером 27 августа

Очевидец рассказал, куда направился Свечников во время заплыва через Босфор

В Химках продолжают устранять последствия прорыва трубопровода

На Совхозной улице в Химках Московской области прорвало трубопровод. ЧП произошло во время испытаний на теплосетях. В управляющей компании сообщили, что работы по восстановлению горячего водоснабжения продлили до 23:00.

Волну тепла ожидают в Москве в ближайшие дни. К пятнице, 29 августа, столбики термометров могут превысить 20 градусов. В выходные, 30 и 31 августа, синоптики обещают настоящее лето. При этом возможны кратковременные дожди, но они существенно не испортят картину.

В Москве завершили второй этап создания кинопарка "Москино". Там были построены 6 павильонов и 34 натурные площадки. Среди них – "Крепость", "Города Восточной Европы" и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

