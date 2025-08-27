Форма поиска по сайту

27 августа, 21:15

Происшествия

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Свечников на берег до финиша

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Свечников на берег до финиша

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Николай Свечников на берег до финиша заплыва по Босфору. Такое поручение дала местная прокуратура.

Также турецкие полицейские запросили записи с камер у всех учреждений, отелей, кафе, ресторанов и парков, которые находятся на берегу между двумя мостами, где проходило соревнование. Есть вероятность, что спортсмен не утонул, а выбрался из воды, не доплыв до финиша.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияспортза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко

