Очевидец рассказал, куда направился Свечников во время заплыва через Босфор

Московский пловец Николай Свечников мог сбиться с пути во время заплыва через Босфор. Об этом сообщил один из участников заплыва Хаяти Шамилоглу.

Очевидец рассказал, что Свечников отклонился от маршрута и начал двигаться в юго-восточном направлении, в то время как основная группа участников следовала к финишу. Шамилоглу попытался привлечь внимание пловца, показывая, что тот плывет не туда. Свечников, по воспоминаниям очевидца, услышал, посмотрел в его сторону, но жестом дал понять, что продолжит движение самостоятельно.

