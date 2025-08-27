27 августа, 13:15Происшествия
Один человек получил ожоги при прорыве трубы с кипятком в Химках
Один человек получил ожоги во время коммунальной аварии на Совхозной улице в Химках, где лопнула труба с горячей водой. По словам очевидцев, мужчина пытался спасти свой автомобиль, его госпитализировали в больницу.
Местные жители отметили, что аварийные службы оперативно прибыли на место, перекрыли опасную зону и откачали воду, однако аналогичные прорывы на этом участке происходят регулярно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.