27 августа, 13:15

Происшествия

Один человек получил ожоги при прорыве трубы с кипятком в Химках

Один человек получил ожоги при прорыве трубы с кипятком в Химках

Один человек получил ожоги во время коммунальной аварии на Совхозной улице в Химках, где лопнула труба с горячей водой. По словам очевидцев, мужчина пытался спасти свой автомобиль, его госпитализировали в больницу.

Местные жители отметили, что аварийные службы оперативно прибыли на место, перекрыли опасную зону и откачали воду, однако аналогичные прорывы на этом участке происходят регулярно.

