К поиску пропавшего в Охотском море мужчины присоединились спасатели из Магадана

Спасатели МЧС вылетели из Магадана в Хабаровский край к побережью Охотского моря, чтобы найти пропавшего там мужчину.

Трое пытались на грузовике переехать реку Тыл, но машина попала в зону сильного прилива. Два человека сумели спастись. Одного мужчину на бочке от горючего унесло течением в направлении Охотского моря.

Первоначальные поиски спасателей вместе с полицией и местными жителями результатов не дали. Теперь привлекли авиацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.