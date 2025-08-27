27 августа, 08:15Происшествия
К поиску пропавшего в Охотском море мужчины присоединились спасатели из Магадана
Спасатели МЧС вылетели из Магадана в Хабаровский край к побережью Охотского моря, чтобы найти пропавшего там мужчину.
Трое пытались на грузовике переехать реку Тыл, но машина попала в зону сильного прилива. Два человека сумели спастись. Одного мужчину на бочке от горючего унесло течением в направлении Охотского моря.
Первоначальные поиски спасателей вместе с полицией и местными жителями результатов не дали. Теперь привлекли авиацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.