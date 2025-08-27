Прокуратура Стамбула возьмет показания у знакомых пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Прокуратура турецкого Стамбула возьмет показания у знакомых российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор. Также в ведомстве изучат все видеозаписи соревнований.

Мужчину ищут уже третьи сутки. Акваторию патрулируют катера береговой охраны и полиции. В поисковой операции участвуют водолазы и вертолет.

