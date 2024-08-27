Новости регионов: легковая машина вылетела с трассы на выезде из Нижневартовска

Серьезная авария произошла на выезде из Нижневартовска. Легковая машина вылетела с трассы и приземлилась на железный столб на обочине. Водитель не пострадал, потому что был пристегнут. По словам участника аварии, в момент ДТП он уходил от столкновения, когда его подрезал другой автомобиль.

Также стало известно, что в Ставропольском крае фура разлила масло на участке трассы. Грузовик не пострадал, однако следовавшие за ним машины разворачивало, они сталкивались и врезались в отбойники. По словам очевидцев, в результате ДТП повреждения получили 30 автомобилей.

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