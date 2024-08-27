27 августа, 16:30Происшествия
Дело возбуждено после нападения мужчины на полицейского на Котельнической набережной
СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины на сотрудника полиции возле одного из домов на Котельнической набережной. В следственном комитете также сообщили, что злоумышленник был задержан.
Кроме того, СК России по Московской области возбудил дело после наезда мужчины на электросамокате на женщину в Чехове. На данный момент сотрудники устанавливают личность человека, управлявшего электросамокатом.
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