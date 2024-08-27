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27 августа, 16:30

Происшествия

Дело возбуждено после нападения мужчины на полицейского на Котельнической набережной

Дело возбуждено после нападения мужчины на полицейского на Котельнической набережной

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СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины на сотрудника полиции возле одного из домов на Котельнической набережной. В следственном комитете также сообщили, что злоумышленник был задержан.

Кроме того, СК России по Московской области возбудил дело после наезда мужчины на электросамокате на женщину в Чехове. На данный момент сотрудники устанавливают личность человека, управлявшего электросамокатом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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