Дело возбуждено после нападения мужчины на полицейского на Котельнической набережной

СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины на сотрудника полиции возле одного из домов на Котельнической набережной. В следственном комитете также сообщили, что злоумышленник был задержан.

Кроме того, СК России по Московской области возбудил дело после наезда мужчины на электросамокате на женщину в Чехове. На данный момент сотрудники устанавливают личность человека, управлявшего электросамокатом.

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