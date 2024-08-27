Новости мира: салон сотовой связи ограбили в центре Вильнюса

Салон сотовой связи ограбили в центре Вильнюса. Кража была совершена ранним утром. Злоумышленник подъехал к салону на велосипеде, оставил транспорт за углом магазина, а затем разбил стекло, собрал технику и уехал. Предварительно, мужчина украл шесть телефонов, два компьютера и планшет на общую сумму в размере 10 тысяч евро.

Тем временем в Японии заканчивается рис. В магазинах стали выдавать не больше двух пакетов риса в одни руки. Дело в том, что рис старого урожая заканчивается, а новый еще не привезли.

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