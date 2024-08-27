Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 15:30

Происшествия

Новости регионов: городскую больницу затопило в Сочи

Новости регионов: городскую больницу затопило в Сочи

Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после допроса

Telegram понялся на первое место в категории "Социальные сети" во Франции

Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова в Париже

Срок задержания Павла Дурова продлили на 48 часов

Арест Павла Дурова во Франции продлили до 28 августа

Новости мира: в Бразилии из-за лесных пожаров люди вынуждены ходить в масках

Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров

Российская армия предотвратила прорыв ВСУ в село Малая Локня в Курской области

Парижская прокуратура продлила срок задержания Дурова на 48 часов

В Сочи после сильных ливней затопило городскую больницу. После того как из берегов вышла река Хоста, под водой оказался цокольный этаж здания. Грязевые потоки заполнили и коридоры, и палаты. Больных срочно эвакуировали, врачам пришлось переносить лежачих пациентов. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы.

Тем временем в окрестностях Териберки в Мурманской области уже неделю горят сопки. МЧС предупреждало о повышенной пожарной опасности из-за сухой, теплой погоды. Как пишут в соцсетях, бороться с огнем вышли несколько местных жителей, но справиться пока не удается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика