Новости регионов: городскую больницу затопило в Сочи

В Сочи после сильных ливней затопило городскую больницу. После того как из берегов вышла река Хоста, под водой оказался цокольный этаж здания. Грязевые потоки заполнили и коридоры, и палаты. Больных срочно эвакуировали, врачам пришлось переносить лежачих пациентов. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы.

Тем временем в окрестностях Териберки в Мурманской области уже неделю горят сопки. МЧС предупреждало о повышенной пожарной опасности из-за сухой, теплой погоды. Как пишут в соцсетях, бороться с огнем вышли несколько местных жителей, но справиться пока не удается.

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