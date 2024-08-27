Telegram понялся на первое место в категории "Социальные сети" во Франции

Во Франции Telegram поднялся на первое место в категории "Социальные сети". Мессенджер также массово скачивают в США.

Кроме того, на маркетплейсах Wildberries и Ozon начались продажи одежды с призывом освободить Павла Дурова. А на американском Amazon можно приобрести футболку с лозунгом "Свободу Дурову. Конфиденциальность – не преступление", майки, толстовки и худи.

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