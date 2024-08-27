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27 августа, 11:45

Политика

Арест Павла Дурова во Франции продлили до 28 августа

Арест Павла Дурова во Франции продлили до 28 августа

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Новый вид мошенничества появился в Telegram после ареста Павла Дурова

Телохранителя и помощницу Павла Дурова отпустили после допроса во Франции

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Вечером 26 августа содержание Павла Дурова под стражей во Франции было продлено на 48 часов, сообщил РИА Новости источник в парижской прокуратуре. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Препарат "НИОХ-14" показал свою эффективность против оспы обезьян. Противооспинный препарат изобрели сотрудники Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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