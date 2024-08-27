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Новости

27 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров

Новости регионов: общая площадь пожара под Феодосией составляет 150 гектаров

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Под Феодосией спасатели третий день борются с сильным лесным пожаром. Пожар распространился на 150 гектаров, 65 из которых – лес, а 85 – трава. Во время утреннего облета авиация МЧС новых очагов не выявила, по словам специалистов, ситуация стабилизируется.

Ночью 27 августа на улицах Барнаула полицейские преследовали водителя, который на большой скорости ездил по улицам, не замечая красный свет. Водитель автомобиля Toyota врезался в автомобиль Nissan, однако столкновение его не остановило. Через несколько минут погони Toyota загорелась. Водитель выскочил из нее на ходу и скрылся. Полицейским удалось задержать нарушителя спустя час.

На Ставрополье участок трассы превратился в каток. Виной стало разлитое фурой масло. Водители машин, следовавшие за грузовиком, не могли справиться с управлением: их крутило и разворачивало, они сталкивались и врезались в отбойники. Очевидцы говорят о 30 покореженных авто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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