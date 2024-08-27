Парижская прокуратура продлила срок задержания Дурова на 48 часов

Срок задержания Павла Дурова продлили еще на 48 часов, пишет агентство Reuters. По сообщению прокуратуры Парижа, бизнесмен арестован в рамках расследования против неназванного лица. Основателя Telegram подозревают в многочисленных киберпреступлениях.

В поддержку Дурова выступили американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

