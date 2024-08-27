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27 августа, 11:15

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Парижская прокуратура продлила срок задержания Дурова на 48 часов

Парижская прокуратура продлила срок задержания Дурова на 48 часов

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Срок задержания Павла Дурова продлили еще на 48 часов, пишет агентство Reuters. По сообщению прокуратуры Парижа, бизнесмен арестован в рамках расследования против неназванного лица. Основателя Telegram подозревают в многочисленных киберпреступлениях.

В поддержку Дурова выступили американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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