Новости часа: в полицию доставили мужчину, распылившего баллончик рядом с детьми в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в полицию доставлен мужчина, пьяным распыливший баллончик в автобусе с детьми. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Новый медицинский центр построят в Сергиевом Посаде на улице Митькина, передает областной комитет по конкурентной политике.

Участок станции салатовой ветки метро откроется на день раньше срока, сообщает столичный Дептранс.