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Новости

27 августа, 23:30

Общество

Новости часа: в полицию доставили мужчину, распылившего баллончик рядом с детьми в Москве

Новости часа: в полицию доставили мужчину, распылившего баллончик рядом с детьми в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в полицию доставлен мужчина, пьяным распыливший баллончик в автобусе с детьми. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Новый медицинский центр построят в Сергиевом Посаде на улице Митькина, передает областной комитет по конкурентной политике.

Участок станции салатовой ветки метро откроется на день раньше срока, сообщает столичный Дептранс.

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