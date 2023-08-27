27 августа, 23:00Происшествия
Новости часа: в Люберцах двое рабочих пострадали при падении лифта
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два работника пострадали в Люберцах из-за падения грузового лифта в шахту. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Двоих ранее судимых мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в краже автомобиля, передает ГУ МВД России по Московской области.
Более 8,5 тысячи пользователей активировали зарядку электроавто с помощью приложения "Московский транспорт". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.