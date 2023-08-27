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27 августа, 19:15

В мире

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек

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В Турции 26 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Авария произошла в провинции Караман на юге страны, передают местные СМИ.

Уточняется, что водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в ближайшую больницу. Предварительно установлено, что в результате инцидента граждане России не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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