27 августа, 19:15В мире
В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек
В Турции 26 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Авария произошла в провинции Караман на юге страны, передают местные СМИ.
Уточняется, что водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в ближайшую больницу. Предварительно установлено, что в результате инцидента граждане России не пострадали.
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