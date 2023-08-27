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Происшествия

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

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Украина снова пыталась атаковать российскую территорию. Средства ПВО 27 августа сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны.

Один из аппаратов врезался в многоквартирный дом в Курске, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на некоторых этажах выбиты стекла, повреждения окон есть и в корпусе соседнего аграрного университета. Возгораний не произошло, никто из людей не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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