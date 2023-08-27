Вертолет с 20 морпехами США на борту разбился у побережья Австралии во время учений

Военный вертолет с 20 морпехами США разбился у берегов Австралии утром 27 августа. Известно, что нескольким военным удалось спастись. Троих пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии. О погибших пока не сообщалось.

Авиакрушение произошло около острова Мелвилл во время учений, участие в которых в общей сложности принимают 2,5 тысячи военных из Австралии, Соединенных Штатов, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.