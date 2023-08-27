Новости мира: 4 взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии

Четыре взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии. Один человек погиб, около 50 пострадали. Все случилось под Бухарестом. Первый хлопок раздался около 19:30, после чего огонь перекинулся на вторую цистерну с газом. Около 21:00 произошел второй взрыв, а позднее – еще два. В итоге пламя охватило два резервуара и соседний дом. Движение транспорта было приостановлено. Власти эвакуировали более трех тысяч человек.

У берегов Австралии разбился американский военный конвертоплан – это гибрид самолета и вертолета. На борту было 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает Sky News Australia. По данным источников телеканала, несколько человек числятся пропавшими без вести, информации о погибших нет. Судно упало вблизи австралийского острова Мелвилл. Случилось все во время учений. В них участвовали около 500 военных из США, по 120 человек из Филиппин и Индонезии, и 50 – из Восточного Тимора.

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