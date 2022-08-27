Два человека погибли после удара молнии в Китае

В Китае после удара молнии погибли два человека. Они, как и десятки других, стояли на улице в очереди на тест на коронавирус. Случилось это вечером. Погода начала портиться, ветер усиливался. Резкий звук перепугал всю толпу.

В Москве же голый мужчина залез в фонтан в саде "Эрмитаж". Компанию ему составила подруга, но она купалась в одежде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

