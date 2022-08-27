Один человек погиб на стройплощадке в Москве из-за нарушения техники безопасности

Один человек погиб на стройплощадке в Москве из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании-застройщика.

Монтаж крана осуществляла подрядная организация, произошло разрушение стрелы. В результате один из рабочих упал, двое других были пристегнуты, их удалось спасти. Из-за угрозы обрушения крана перекрывали движение на улице Добролюбова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

