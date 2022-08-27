Новости последнего часа: лесные пожары локализовали в Рязанской области

ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 15 снарядов, сообщает штаб ДНР.

Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы, сообщило правительство РФ.

Москвичам из-за жары начали раздавать питьевую воду на 16 станциях метро и МЦК, сообщили в столичном Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

