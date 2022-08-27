Новости последнего часа: в Ивановской области локализовали природный пожар

Путин подписал указ о праве граждан Донбасса и Украины пребывать в РФ без ограничений.

Женщину, которая пыталась похитить девочку на детской площадке в Москве, задержали, возбуждено уголовное дело.

Природный пожар в Ивановской области локализован на площади в 100 гектаров, сообщили в МЧС РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

