В МВД прокомментировали попытку похищения 5-летней девочки в Москве

Девушку, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку на одной из столичных детских площадок, задержали. Материалы дела переданы в следственные органы, рассказали в столичном главке МВД РФ.

Ранее сообщалось, что похитительницу якобы отпустили, после того, как мать девочки вырвала ребенка из ее рук. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

