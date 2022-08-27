Два люксовых авто столкнулись на Симферопольском бульваре

На Симферопольском бульваре в Москве столкнулись Ferrari и Lexus. Судя по кадрам, спорткар пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

ДТП уже назвали многомиллионным: в результате столкновения у Ferrari сильные повреждения кузова. По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

