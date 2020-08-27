Москву вновь затягивает смогом

Некоторые районы Москвы вновь затягивает смогом. Это обусловлено направлением ветра и жарой. В столице даже объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных возгораний.

Тем временем природные пожары дотянулись до Подмосковья. Какая сейчас ситуация с огнем и как тушат Рязанскую область? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

