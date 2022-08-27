Москвичам рассказали о главных событиях дня

В Екатеринбурге машина на скорости врезалась в столб. От удара он сломался, его верхняя часть рухнула рядом с автомобилем. Сама машина вспыхнула, потушить ее не удалось. Тем не менее водитель и его пассажиры смогли выбраться из нее самостоятельно. По словам очевидцев, все они были пьяны.

В Китайском городе Чунцин люди вынуждены стоять в очередях в 40-градусную жару. Там власти приняли решение провести массовое тестирование на COVID-19 после того, как накануне стало известно о новых случаях заражения. Местные СМИ отмечают, что многим в очереди становилось плохо. Рекордная жара продолжается в Китае уже 70 дней подряд.

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