Новости последнего часа: до 19 тыс гектаров увеличилась площадь пожаров под Рязанью

До 19 тысяч гектаров выросла площадь лесных пожаров в Рязанской области, сообщают экстренные службы.

Из-за жары в Москве на станциях метро начали раздавать бутылки с питьевой водой, рассказали в столичном Дептрансе.

Фонтаны на центральной аллее ВДНХ промыли ко Дню города,сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

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