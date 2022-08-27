Москвичам рассказали о ситуации с пожарами под Рязанью

Некоторые районы Москвы вновь затягивает смогом. Синоптики объясняют это юго-восточным направлением ветра и сильной жарой. В выходные в столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных возгораний.

Тем временем природные пожары дотянулись и до Подмосковья. Какая сейчас ситуация с огнем и как тушат Рязанскую область? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

