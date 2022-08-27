В Куйбышево Запорожской области ракета ВСУ снесла этаж жилого дом

В поселке Куйбышево Запорожской области ракета ВСУ снесла пятый этаж жилого дома. В результате погибли двое детей. А в Бердянске украинские военные заложили взрывчатку прямо на детской площадке.

Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

