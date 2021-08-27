Небоскреб загорелся в китайском городе Далянь

Более 800 жильцов зарегистрированы в жилой высотке в китайском Даляне, которую охватил огонь. Пожар вспыхнул в одной из квартир на 19 этаже. Владелец квартиры сразу направился в домоуправление за помощью, но когда он вместе с коммунальщиками вернулся в квартиру, она уже была заполнена густым дымом.

На место прибыли пожарные. Во время распространения огня не было обнаружено ни одного попавшего в ловушку человека или пострадавшего. Причины происшествия выясняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.