Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на проспекте Вернадского

Машина скорой помощи перевернулась на проспекте Вернадского после столкновения с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали два человека.

В ГИБДД сообщили, что машина медиков ехала на красный сигнал светофора.

Автомобилистов просят объезжать участок дороги у пересечения Университетского проспекта с проспектом Вернадского, на месте работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.