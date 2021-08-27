Суд отправил мать найденной в Талдоме девочки в колонию общего режима

Мать, которая оставила свою дочь в захламленном доме в Талдоме, суд отправил в колонию общего режима. Женщина проведет там три года и один месяц.

Пятилетнюю девочку нашли в марте этого года. Ребенок жил в полной антисанитарии, без горячей воды и отопления. За ней присматривал знакомый ее матери. Она сама отдала мужчине свою дочь, мотивируя этот поступок тем, что ребенок психически нездоров, и она не может с ним справиться.



Когда девочку нашли, она была без одежды, не разговаривала и отзывалась на "кис-кис". Вместе с ней в доме жили 19 кошек.

Кроме того, у женщины есть еще одна старшая дочь. Обе девочки находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.