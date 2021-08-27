Мигранты подрались на улице Адмирала Корнилова

Полиция задержала более 20 участников драки в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В отделение позвонили жители соседних домов, пожаловались на то, что спать просто невозможно.

Оперативники были на месте через несколько минут. Оказалось, что подрались мигранты. Всю ночь на них составляли протоколы. Мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства. Некоторым, возможно, придется покинуть страну по решению суда. Пока же назначили 12 суток административного ареста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.