Новости России: при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли 2 человека

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В Екатеринбурге в ночь на 27 августа загорелась жилая пятиэтажка. Там на улице Мичурина вспыхнула крыша дома. По словам очевидцев, сначала огонь появился на одном из балконов, а затем перекинулся наверх. Пожарным удалось остановить огонь на площади 800 квадратных метров. Людей из дома эвакуировали. В одной из квартир нашли тела двух погибших, их личности устанавливают. Открытое пламя уже потушили, сейчас пожарные проливают крышу, чтобы огонь не появился снова. Что стало причиной возгорания, неизвестно.
В Уфе четырехлетний мальчик прогулялся по краю балкона девятого этажа. Прохожие увидели ребенка и вызвали спасателей и полицию. Спасатели поднялись на крышу, чтобы оттуда спуститься к балкону, но мальчик уже сам вернулся в квартиру и даже прикрыл окно, через которое вышел. Когда сотрудники полиции вошли внутрь, выяснилось, что семья ребенка даже не подозревала, что малыш разгуливал по балкону.
В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после скандала в отделении "Почты России". Там одна из сотрудниц набросилась на клиентку, швырялась посылками и выкрикивала что-то неприличное. В компании начали служебную проверку. На это время конфликтную сотрудницу заменила другая.
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. Туристы, несмотря на опасность, едут посмотреть на извержение. Гора выбрасывает столбы пепла, обваливаются тонны раскаленного грунта и сходят огненные лавины по южному и юго-восточному склону купола. Вулкан стал активным после мощного землетрясения на Аляске 29 июля. Его магнитуда составила 8,2. От толчков разрушился лавовый обелиск, который закрывал кратер вулкана. Шивелуч – один из самых крупных вулканов Камчатки. Его высота над уровнем моря составляет больше трех километров.
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