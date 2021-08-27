ДТП с участием двух машин произошло на МКАД в районе Лосиного острова

Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороги в районе Лосиного острова. Там столкнулись фура и легковушка. После аварии на проезжую часть разлилось топливо. Сейчас пожарные смывают его с дорожного покрытия.

На Симферопольском шоссе столкнулись две легковушки. После столкновения одна из машин перевернулась на крышу. Как сообщили в ЦОДД, по меньше мере травмы получили два человека. Кроме двух машин скорой помощи, на место ДТП приехали полицейские и пожарные.