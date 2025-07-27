Новости мира: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту Денвера. Проблемы у борта начались во время взлета: у самолета внезапно вспыхнула стойка шасси. В воздушном судне в этот момент находилось шесть членов экипажа и 173 пассажира. В результате всех пришлось экстренно эвакуировать из салона по аварийному трапу. Уточняется, что пять человек получили ушибы, им оказали помощь на месте. Еще одного пассажира пришлось госпитализировать.

Лесные пожары охватили юг и запад Турции. Из-за сильного ветра и аномальной жары пламя распространяется очень быстро. Пламя подобралось к городу-миллионнику Бурса. Власти эвакуировали жителей 170 домов в двух районах. В туристических районах – Анталье, Бодруме и Даламане – обстановка остается стабильной. Однако во время тушения возгорания погибли уже не менее 10 огнеборцев.

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