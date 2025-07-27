Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

36 БПЛА было сбито над Брянской областью, 21 беспилотник был ликвидирован над Смоленской областью, десять – над Калужской областью. По одному дрону силы ПВО сбили над территориями Московского региона и иными субъектами РФ.

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