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27 июля, 11:15

Происшествия

Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

36 БПЛА было сбито над Брянской областью, 21 беспилотник был ликвидирован над Смоленской областью, десять – над Калужской областью. По одному дрону силы ПВО сбили над территориями Московского региона и иными субъектами РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман Карлов

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