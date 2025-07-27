27 июля, 11:15Происшествия
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
36 БПЛА было сбито над Брянской областью, 21 беспилотник был ликвидирован над Смоленской областью, десять – над Калужской областью. По одному дрону силы ПВО сбили над территориями Московского региона и иными субъектами РФ.
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