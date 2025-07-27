Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов погиб в зоне СВО

Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов погиб в зоне спецоперации. Преподаватель ОБЖ отправился на фронт три года назад.

Именно там учитель писал книгу "Чувствовать кожей", которая была представлена зимой 2025 года. После гибели мужчины его друзья начали изучать и структурировать множество постов и видеосообщений Старунова, чтобы выпустить еще две книги.

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