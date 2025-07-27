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27 июля, 09:30

Происшествия

Новости мира: пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

Новости мира: пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

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Турции не удается справиться с лесными пожарами из-за сильного ветра и жары. В результате пламя уже подобралось к городу Бурса. Власти эвакуировали жителей 170 домов в двух районах. Также пришлось перекрыть ключевую трассу Бурса – Анкара. Теперь огонь приближается к жилым домам в Карабюке и Мерсине.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня. Как сообщил премьер-министр Камбоджи, Таиланд согласился на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии. Такая инициатива была выдвинута американским лидером после обострения конфликта между странами. Под боестолкновения на границе двух государств попала территория возле древнего храма, которая считается спорной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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