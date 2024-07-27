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Новости

27 июля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: в Ростове-на-Дону загорелся мусор на площади 2 тысяч "квадратов"

Новости регионов: в Ростове-на-Дону загорелся мусор на площади 2 тысяч "квадратов"

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Возгорание мусора произошло в Ростове-на-Дону на площади 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. На месте происшествия горели мусор, грейдер и строительный вагончик. Информации о пострадавших пока не поступало.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в Минобороны России. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Предварительная причина падения истребителя – техническая неисправность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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