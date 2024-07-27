Новости регионов: ФСБ задержала трех человек в Каспийске за подготовку теракта

ФСБ задержала троих жителей Каспийска, который готовили нападения на правоохранителей и на православный храм. В ведомстве сообщили, что подозреваемые являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Также сотрудники ФСБ обнаружили в домах задержанных самодельное взрывное устройство и холодное оружие.

В Челябинской области из-за сильных дождей прорвало плотину, которая сдерживала 6 миллионов кубометров воды. Размыт 100-метровый участок насыпной дамбы. В зоне подтопления оказались 4 села, в которых живут около 200 человек. Людям пришлось ждать эвакуации на крышах домов.

В Приморье отправили в СИЗО продавца авторынка, который выстрелил в подростка. Все произошло на местном базаре. 14-летний мальчик с мамой попытались вернуть неисправный мопед. Торговец отказался возвращать деньги, из-за чего завязался конфликт.

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