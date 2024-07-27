27 июля, 07:15Происшествия
В Москве задержали одного из бывших руководителей "Оборонэнерго" по делу о хищениях
Бывший начальник департамента информационных технологий АО "Оборонэнерго" Марк Манукян задержан в рамках уголовного дела о хищении имущества компании. Об этом говорится в материалах дела.
Манукяну предъявлено обвинение по статье "Халатность". Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в "Оборонэнерго".
Следствие считает, что халатность Манукяна привела к хищениям. Сам он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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