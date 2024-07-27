Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 07:15

Происшествия

В Москве задержали одного из бывших руководителей "Оборонэнерго" по делу о хищениях

В Москве задержали одного из бывших руководителей "Оборонэнерго" по делу о хищениях

В Челябинской области после сильных дождей прорвало плотину

Новости мира: самолет-амфибия упал в Казахстане

Новости регионов: в Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

Упавший со второго этажа в ТЦ в ТиНАО ребенок сбежал из детсада

Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области

"Безопасный город": неизвестный пытался похитить пекинеса

"Безопасный город": полиция задержала грабителя в Королеве

"Безопасный город": обвиняемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции

Новости регионов: суд арестовал второго аниматора квест-рума, где произошел пожар

Бывший начальник департамента информационных технологий АО "Оборонэнерго" Марк Манукян задержан в рамках уголовного дела о хищении имущества компании. Об этом говорится в материалах дела.

Манукяну предъявлено обвинение по статье "Халатность". Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в "Оборонэнерго".

Следствие считает, что халатность Манукяна привела к хищениям. Сам он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подробнее – на телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика