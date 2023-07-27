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27 июля, 22:15

Происшествия

Россиян, оставшихся в аэропорту Еревана, отвезли в гостиницу

Россиян, оставшихся в аэропорту Еревана, отвезли в гостиницу

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Россиян, застрявших почти на сутки в аэропорту Еревана, доставили в гостиницу. Более сотни пассажиров прилетели в столицу Армении из Москвы еще прошлой ночью, с 26 на 27 июля.

Они должны были отправиться в Вену рейсом венгерского лоукостера Wizzair, но перевозчик перенес перелет без объяснения причин. Пассажиры получили багаж и остались в аэропорту, в котором провели много часов.

По последней информации, вылет в Австрию перенесли на 28 июля на 16:40 по московскому времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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