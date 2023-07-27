Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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27 июля, 22:00

В мире

Новости часа: ВСУ обстреляли Горловку в ДНР зажигательными снарядами

Новости часа: ВСУ обстреляли Горловку в ДНР зажигательными снарядами

"Московский патруль": столичный суд арестовал мужчину, угрожавшего собачникам

"Московский патруль": ФСБ раскрыла коррупционную схему закупки комплексов разминирования

"Московский патруль": Мосгорсуд приговорил экс-судью Кондрат к 9 годам колонии

Более сотни граждан РФ остались в аэропорту Еревана из-за переноса рейса

Новости часа: Собянин заявил, что Москва в пятый раз возглавила рейтинг "IQ городов"

Новости часа: четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека

Новости часа: российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Сильное наводнение произошло в округе Гуйлинь в Китае из-за проливных дождей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики зажигательными снарядами, об этом сообщили экстренные службы.

Украинскую энергетику ждут "особенно тяжелые" две недели из-за закрытых на ремонт блоков электростанций. Об этом заявили в Укрэнерго.

Россия готова пригласить украинских спортсменов на игры дружбы 2024 года. Об этом сообщил глава министерства спорта РФ Олег Матыцин.

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