Новости часа: ВСУ обстреляли Горловку в ДНР зажигательными снарядами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики зажигательными снарядами, об этом сообщили экстренные службы.

Украинскую энергетику ждут "особенно тяжелые" две недели из-за закрытых на ремонт блоков электростанций. Об этом заявили в Укрэнерго.

Россия готова пригласить украинских спортсменов на игры дружбы 2024 года. Об этом сообщил глава министерства спорта РФ Олег Матыцин.

