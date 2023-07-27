Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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27 июля, 21:15

Происшествия

Более сотни граждан РФ остались в аэропорту Еревана из-за переноса рейса

Более сотни граждан РФ остались в аэропорту Еревана из-за переноса рейса

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Больше сотни россиян остались в аэропорту Еревана. Как рассказали сами пассажиры, они летели из Москвы в Вену с пересадкой в столице Армении, однако венгерская авиакомпания Wizz Air перенесла рейс в Австрию более чем на сутки без объяснения причин.

Стыковочный вылет был запланирован на 04:00 утра. Согласно последним данным, его переназначили на 18:00 28 июля. Люди рассказали, что сотрудники аэропорта вывели их в холл, оставив без еды и воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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