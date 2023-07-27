Более сотни граждан РФ остались в аэропорту Еревана из-за переноса рейса

Больше сотни россиян остались в аэропорту Еревана. Как рассказали сами пассажиры, они летели из Москвы в Вену с пересадкой в столице Армении, однако венгерская авиакомпания Wizz Air перенесла рейс в Австрию более чем на сутки без объяснения причин.

Стыковочный вылет был запланирован на 04:00 утра. Согласно последним данным, его переназначили на 18:00 28 июля. Люди рассказали, что сотрудники аэропорта вывели их в холл, оставив без еды и воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

